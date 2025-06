Avellino: priorità rinnovi e chi saluta in prestito, le ultime Primi giorni di off-season: un mese di programmazione verso il ore-ritiro

I rinnovi come priorità, ma con i primi incontri per l'accelerazione sul mercato che potrebbe arrivare nell'ultima decade di giugno quando dopo la finale playoff di Serie C, con i playout di Serie B, si avranno certezze sull'elenco delle partecipanti ai vari campionati. Così l'Avellino sta vivendo il via della off-season con il lavoro sottotraccia per il direttore sportivo Mario Aiello. Sul capitolo rinnovi c'è chi appare pronto al nuovo accordo come nel caso di Luca Palmiero in mediana e chi come Tommaso Cancellotti, Antony Iannarilli e Raffaele Russo avrebbe il prolungamento automatico al raggiungimento di determinate presenze previste da contratto, ma si ragiona ad ampio respiro, come nel caso di Michele Rigione.

Pane "bandiera" nella lista di Serie B

Con il difensore sono stati avviati i contatti tramite gli agenti per ragionare sulla prospettiva di continuare insieme. Nel frattempo, occhio alle uscite e tra i rientranti dai prestiti il solo Pasquale Pane è certo di far parte della rosa 2025/2026 con il ruolo di calciatore "bandiera" nella lista di Serie B. I giovani Alessandro Campanile e Noah Mutanda sono destinati alla continuità con il prestito in Serie C.