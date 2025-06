Avellino: via ai lavori di adeguamento al "Partenio-Lombardi", i dettagli Attesa unicamente per un aspetto con l'individuazione dell'operatore nella giornata di lunedì

"Partono i lavori di adeguamento dello stadio Partenio-Lombardi. Il Comune di Avellino ha ricevuto ufficialmente il decreto della Regione Campania per il finanziamento degli interventi previsti ed in mattinata ha proceduto all’affidamento degli appalti, le cui gare erano state già in precedenza espletate": così l'amministrazione comunale di Avellino ha annunciato il via del restyling dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari in chiave Serie B.

Il comunicato ufficiale

"L’impresa “Delfino Sport Srl”, di Teramo, già allertata da diversi giorni, si occuperà della sostituzione e del rifacimento del manto erboso. L’avvio dei lavori è previsto per l’inizio della prossima settimana. Ad “Eurogardenia Srl”, con sede a Chiusano San Domenico, competeranno le opere edili e la Sala Var. La realizzazione dei nuovi tornelli toccherà all’impresa “Ad Zucchetti Spa”, di Lodi. Il monitoraggio sul comportamento statico delle strutture sarà assicurato, invece, dal “Consorzio universitario “Cugri” dell’Università degli Studi di Salerno. - si legge nella nota - Nella giornata di lunedì verrà, infine, individuato l’operatore economico che fornirà l’impianto di illuminazione delle torri faro dello stadio di via Zoccolari. Tutto procede secondo il cronoprogramma annunciato dal Sindaco, Laura Nargi, ed eseguito dagli uffici del settore Patrimonio dell’ente, per consentire all’Us Avellino di giocare in casa le partite del prossimo campionato di serie B, sin dalla prima giornata".