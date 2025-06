Avellino, si accelera sul mercato: due profili in entrata Lavoro sottotraccia per il direttore sportivo biancoverde Aiello

È ancora presto per diversi aspetti. La sessione estiva di calciomercato si aprirà il primo luglio e in Serie B l'elenco delle partecipanti non è completo in attesa dell'ultimo atto della finale playoff in Serie C e della doppia sfida playout nel torneo cadetto. Da quel momento sarà più chiara l'intenzione di tutti i calciatori nei vari tornei, ma nel frattempo l'Avellino punta all'accelerazione su due profili con il direttore sportivo Mario Aiello.

Luciani: 12 gol in C, finale da leader

Per l'attacco i lupi guardano con attenzione il profilo di Pierluca Luciani. La punta, classe 2002, è reduce dall'avventura con l'ACR Messina. Nella scorsa estate Luciani si era trasferito al club peloritano a titolo definitivo dal Frosinone, club in cui è cresciuto. Doppia cifra nella stagione regolare (12 gol in 30 presenze e finale di campionato da leader) e un playout chiuso con il rimpianto del calcio di rigore sbagliato a Foggia nella gara di ritorno sull'1-0 per i satanelli: Luciani potrebbe vivere una nuova sfida in carriera in Serie B.

Milani protagonista nella Primavera della Lazio

L'Avellino segue anche Alessandro Milani, classe 2005, della Primavera della Lazio, terzino sinistro, ma abile anche a tutta fascia sulla corsia mancina, convocato da Marco Baroni in due gare di Europa League e nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Sia Luciani che Milani sono assistiti dalla Italian Managers Group Sports.