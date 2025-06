Plizzari alla Landucci: Pescara in B dopo i rigori come l'Avellino nel '95 Lo stadio Adriatico, i calci di rigore, una squadra umbra sconfitta e un portiere protagonista

Diversa modalità dei playoff, non era una gara secca e le squadre in campo non erano quelle di allora, ma a 30 anni di distanza lo stadio Adriatico di Pescara ha di nuovo ospitato una finale degli spareggi promozione per la Serie B chiusa solo dopo i calci di rigore. Nel 1995 fu l'Avellino a vincere per la prima volta i playoff, quelli del girone B, in campo neutro, nella città abruzzese contro una squadra umbra, il Gualdo di Walter Alfredo Novellino e di un giovane Arturo di Napoli in campo. La punta centrò il palo in una serie clamorosa di calci di rigore in cui fu assoluto protagonista Marco Landucci. Il 24 giugno 1995 il toscano, da anni vice di Massimiliano Allegri, fu decisivo con due rigori parati. Nella serata del 7 giugno 2025 Alessandro Plizzari ha fatto ancora meglio. L'ex Milan, praticamente da infortunato con un problema al polpaccio, ha parato tre rigori regalando al Pescara il ritorno in Serie B dopo 4 anni. I biancazzurri hanno vinto i playoff dopo l'1-1 nei 180 minuti sulla Ternana (due vittorie in trasferta con il risultato di 1-0 e rigori). Anche questa volta una squadra umbra è costretta alla conferma in terza serie. Il Pescara raggiunge Padova, Virtus Entella e Avellino nell'elenco delle promosse in B per la stagione 2024/2025.