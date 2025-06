Avellino, D'Agostino: "Demme? Ci piace. Curva Nord? Siamo pronti" "Gli allenamenti dopo il ritiro? Vogliamo restare in Irpinia"

"Abbiamo parlato nel recente passato di un'idea di US Avellino nazionale dell'Irpinia ed è un po' così. La città e la provincia hanno risposto in modo splendido alla promozione. Questo incontro suggella un percorso. La Provincia di Avellino sarà con noi e sarà uno stimolo per la responsabilità che abbiamo verso il territorio": così il presidente dell'US Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, a margine della presentazione del progetto compartecipato di promozione del territorio tra il club e la Provincia di Avellino.

"Ho incontrato il sindaco. Pronti per il via dei lavori allo stadio"

"Dobbiamo andare avanti e migliorare costantemente. Avere l'istituzione al nostro fianco rappresenta un dettaglio molto importante - ha spiegato il massimo dirigente dei lupi - Lo stadio? Ho incontrato il sindaco nella serata di ieri e mi ha detto che i lavori inizieranno nei prossimi giorni. Speriamo. Siamo arrivati un po' lunghi, ma speriamo che ci sia il via quanto prima. Il tempo stringe e non si può temporeggiare, ma pare che abbiano fatto tutti i passaggi utili. Sarà questione di giorni per iniziare".

"Puntiamo a una capienza da 15mila posti"

"La rosa? Stiamo lavorando e non vogliamo commettere errori, almeno sbagliare al minimo individuando i profili utili. Demme? Sì, è un calciatore importante, ma è ancora presto. Vediamo che succede. La curva nord? È un qualcosa che abbiamo già immaginato e messo in cantiere. Siamo pronti. Appena ci daranno la consegna dello stadio, il giorno dopo potremo attivare le prove di carico. Vogliamo un numero importante, puntiamo a raggiungere i 15mila posti. Vogliamo farlo. Appena ci daranno l'omologazione puntiamo all'ampliamento. Dobbiamo allargare su tanti aspetti. Dopo il ritiro? Pensiamo in Irpinia. Ci teniamo a promuovere le nostre eccellenze".