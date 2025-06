Avellino: volti nuovi, ma anche conferme. Le ultime Si corre verso l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato

L'equilibrio tra i rinnovi e le novità di mercato con l'accelerazione verso l'apertura vera e propria della sessione estiva di calciomercato: all'Avellino piace Gabriele Artistico per l'attacco e Matias Antonini per il reparto difensivo. Artistico, di proprietà della Lazio (contratto fino al 2028), ha vissuto l'ultima stagione di Serie B tra Juve Stabia e Cosenza con 7 reti. Antonini è, invece, reduce dalle 21 presenze in maglia Catanzaro. Per Alessandro Milani, esterno sinistro della Primavera della Lazio, e Manu Gyabuaa, centrocampista dell'Atalanta Under 23, c'è solo da definire la formula dell'operazione, ma sono pronti all'ingresso nella rosa biancoverde.

Occhio ai rinnovi tra i lupi

Nel frattempo, l'Avellino ha determinato lo sprint anche sul fronte rinnovi. Prospettiva 2028 per Luca Palmiero e Antonio De Cristofaro, 2027 per Antony Iannarilli e Tommaso Cancellotti. Prende sempre più forma la modalità di mercato dei biancoverdi. Il club irpino è chiamato a sfoltire la rosa che dal primo luglio presenterà il rientro dei calciatori in prestito. Tra questi c'è Salvatore Pezzella, reduce dall'ottima annata in maglia Cavese, è seguito con attenzione da diversi team di Serie C con l'obiettivo promozione.