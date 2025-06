Avellino: non solo Milani, con la Lazio c'è anche un attaccante nel mirino Prende forma il percorso di mercato per i biancoverdi nella sessione estiva

Alessandro Milani dalla Lazio, Manu Gyabuaa dall'Atalanta: ecco gli ingressi ormai definiti dall'Avellino dopo i contatti con le big avviati e rilanciati dal direttore sportivo Mario Aiello. Non sono gli unici e, quindi, è presumibile l'ulteriore trattativa con le squadre di massima serie. Milani è reduce dalla convocazione con la nazionale maggiore del Venezuela e dal campionato da protagonista in Primavera. L'esterno sinistro classe 2005 è pronto all'esperienza con una prima squadra. Gyabuaa è stato uno dei leader dell'Atalanta Under 23. Il centrocampista appare lanciato verso un nuovo step in Cadetteria. Per il reparto nevralgico resta forte il profilo di Diego Demme tra le idee di mercato.

Artistico è reduce dalla stagione tra Juve Stabia e Cosenza

Con la Lazio non c'è il solo Milani nei contatti. All'Avellino piace Gabriele Artistico. L'attaccante, classe 2002, ha vissuto l'ultima Serie B con la maglia della Juve Stabia prima e del Cosenza poi (due reti con le vespe, cinque con i calabresi) ed è legato ai biancocelesti con un contratto fino al 2028. I lupi sembrano in pole rispetto alle concorrenti su Artistico. In difesa spunta con forza il profilo di Matias Antonini, 21 presenze nell'ultima stagione in Cadetteria con il Catanzaro.