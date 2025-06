Avellino: la prospettiva per il "Partenio". Mercato: definito il primo arrivo Dall'incontro all'ex Carcere Borbonico è arrivata l'indicazione sullo stadio per il prossimo futuro

Dalla presentazione del progetto compartecipato con la Provincia di Avellino è emerso l'obiettivo per lo stadio "Partenio-Lombardi" subito dopo i lavori di adeguamento in chiave Serie B. L'US Avellino punta ad aumentare la capienza con la Curva Nord. I numeri presentati dalla campagna di fidelizzazione, primo passo verso quella degli abbonamenti, indicano la passione biancoverde in città e in provincia e la grande attesa verso la Serie B con la proprietà che ha già in mente un piano per il settore.

Aumento di capienza fino ai 15mila posti

Il club attenderà il restyling per il torneo cadetto, gestito dal Comune con il decreto regionale e che inizierà nella prossima settimana dopo le valutazioni delle diverse ditte per i vari interventi con il cantiere da chiudere entro la seconda decade di luglio per centrare l'omologazione nei primi giorni di agosto. Da lì, con la consegna dell'impianto, l'Avellino si è detto pronto a finalizzare nelle settimane successive la soluzione che porterebbe la capienza dai 9mila ai 14mila/15mila posti.

Milani in prestito dalla Lazio

Nel frattempo, in chiave mercato appare sempre più definita l'operazione in prestito dalla Lazio per l'arrivo di Alessandro Milani in biancoverde. L'esterno sinistro italo-venezuelano, classe 2005, è reduce dall'esperienza con la nazionale maggiore della Vinotinto dopo il Sudamericano Under 20 di inizio anno solare: era tra i convocati per le gare contro la Bolivia e l'Uruguay per le qualificazioni al Mondiale 2026.