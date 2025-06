L'US Avellino: "Formalizzata l'iscrizione alla Serie B". E ringrazia un club Dettaglio sottolineato dalla società irpina in una nota ufficiale

L'Unione Sportiva Avellino ha reso noto di aver formalizzato l'iscrizione al campionato di Serie B alla LNPB. Ottemperati gli adempimenti richiesti e il club biancoverde ha ringraziato il Frosinone, la società Togheter, il Comune di Frosinone e la Prefettura della provincia ciociara per la concessione dello "Stirpe", requisito fondamentale nell'iscrizione, a causa dell'indisponibilità dello stadio "Partenio-Lombardi". Nella prossima settimana inizieranno i lavori di restyling all'impianto sportivo di contrada Zoccolari proprio in chiave Serie B.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver provveduto a formalizzare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B la domanda di iscrizione al Campionato Serie BKT 2025/26, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti. Il Club intende ringraziare il Frosinone Calcio Srl, la società Together F.C. SPA, il Comune e la Prefettura di Frosinone (FR) per la concessione in licenza dello stadio “Benito Stirpe”, requisito fondamentale per poter procedere all’iscrizione".