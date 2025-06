Avellino: pronti i primi ingressi, accelerazione per la punta Equilibrio tra ingressi, cessioni e rinnovi verso l'apertura ufficiale di calciomercato

Dai profili individuati alle formule per i primi ingressi nella rosa 2025/2026: l'Avellino ha definito gli accordi per Alessandro Milani e Manu Gyabuaa. Il primo, esterno sinistro della Primavera della Lazio, sarà un nuovo calciatore biancoverde con l'operazione in prestito con diritto di riscatto. L'italo-venezuelano resterà nel controllo del club biancoceleste e vivrà la prima avventura in una prima squadra in Irpinia. Gyabuaa, invece, si trasferirà all'Avellino a titolo definitivo dall'Atalanta dopo l'esperienza con il team di Serie C della società orobica.

Artistico: lupi in pole tra i club di B

Si accelera per più aspetti. Anche per Gabriele Artistico si lavora a un prestito con diritto di riscatto con i lupi in vantaggio su altri club interessati all'attaccante di proprietà della Lazio, reduce dall'ultima stagione di Serie B vissuta con le maglie di Juve Stabia e Cosenza. L'Avellino punta all'equilibrio tra ingressi, cessioni e rinnovi verso l'apertura ufficiale di calciomercato. Sono pronti i rinnovi di Luca Palmiero e Antonio De Cristofaro fino al 2028 e di Antony Iannarilli e Tommaso Cancellotti fino al 2027.