Avellino, Cancellotti: "Pronto a mettermi in discussione in Serie B" Il terzino destro biancoverde ha aperto il torneo di calcio a 5 organizzato dalla Casa sulla Roccia

"Ritrovo lo stesso entusiasmo che ho lasciato al termine della stagione". Così Tommaso Cancellotti si è espresso a margine del torneo di calcio a 5 organizzato dalla Casa sulla Roccia e aperto dal calcio d'inizio del terzino destro dell'Avellino. "La campagna fidelizzazione e ora quella degli abbonamenti? C'è stata subito una grande risposta. Ci dà ulteriore responsabilità, ma è giusto che sia così. Vale tanto nel percorso. Vogliamo regalare il massimo ai nostri tifosi. Il rinnovo? Non ho ancora sentito nessuno. Non ho sentito nemmeno il mio procuratore. Siamo in vacanza, è giusto che sia così. Mi concentro proprio sul riposo per poi ripartire fortissimo senza fermarci più. C'è senso di responsabilità. Avellino è una piazza importante. Non vedo l'ora di mettermi in discussione in Serie B. La categoria conta poco rispetto al peso della maglia che per l'Avellino vale sempre e ovunque. C'è, poi, chiaramente la voglia di confrontarsi con il torneo cadetto. Giocare subito in casa? Naturalmente sarebbe la cosa migliore. Sappiamo che per noi è una forza. La carica del Partenio è stata decisiva e lo sarà sempre".