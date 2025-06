Avellino in Coppa Italia: ecco l'avversaria e la parte di tabellone Appuntamento il 10 agosto per il turno preliminare della competizione tricolore

Con l'ultimo verdetto ha preso forma definitivamente il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026. L'Avellino affronterà l'Audace Cerignola in uno dei quattro match del turno preliminare. I lupi sono nella parte di tabellone che presenta il Napoli campione d'Italia già agli ottavi. La vincente di Avellino - Audace Cerignola affronterà il Cagliari in trasferta. La vincente del trentaduesimo di finale sfiderà la vincente di Monza - Frosinone. Chi vincerà il sedicesimo di finale affronterà il Napoli in trasferta al "Maradona". La gara Avellino - Cerignola non sarà disputata al "Partenio-Lombardi". Non è ancora ufficiale, ma appare presumibile l'inversione del campo in virtù dei lavori di restyling all'impianto sportivo di Contrada Zoccolari.

Le date dei turni di Coppa Italia

Turno preliminare: 10 agosto

Primo Turno - Trentaduesimi di finale: 17 agosto

Secondo turno - Sedicesimi di finale: 24 settembre

Ottavi di finale: 3 e 17 dicembre

Quarti di finale: 4 e 11 febbraio

Andata semifinali: 4 marzo

Ritorno semifinali: 22 aprile

Finale: 13 maggio