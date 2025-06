Avellino: la novità per il manto erboso del "Partenio-Lombardi" Primo passaggio completato, la prospettiva per la gara di Coppa Italia

È stato rimosso il sintetico allo stadio "Partenio-Lombardi" e dopo il lavoro sul fondo sarà impiantato un manto erboso misto naturale-sintetico, idoneo anche per la Serie A. Emerge un ulteriore dettaglio nel restyling dell'impianto sportivo di Avellino in chiave Serie B. Rimozione completata per l'ormai vecchio sintetico, presente dal 2016 nella struttura, e nei prossimi giorni sarà installato il nuovo tappeto per la Cadetteria 2025/2026.

L'obiettivo successivo dell'aumento di capienza

I lavori proseguiranno con le opere edili, la sala var, i nuovi tornelli e l'impianto di illuminazione delle torri faro con la deroga fino a febbraio 2026 per le sedute individuali da aggiungere. Nelle idee del club irpino c'è l'aumento di capienza da determinare con la Curva Nord, ma solo con la consegna da parte del Comune si aprirà un piano d'azione successivo.

La prospettiva per la Coppa Italia

Presumibilmente il "Partenio-Lombardi" non ospiterà Avellino-Cerignola, turno preliminare di Coppa Italia, in programma il 10 agosto, proprio in virtù dei lavori di restyling: prospettiva "Stirpe" di Frosinone o inversione di campo, quindi con la gara al "Monterisi" di Cerignola, per il match ufficiale dei lupi nella prossima stagione.