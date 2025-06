Coppa Italia: ecco data e orario di Avellino-Cerignola. Novità per il tabellone La Lega Serie A ha ufficializzato il ranking e le date dei primi match

La gara Avellino - Audace Cerignola, valida per il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, è in programma domenica 10 agosto con calcio d'inizio alle 20.30. Presumibilmente la sfida non sarà disputata al "Partenio-Lombardi": inversione di campo o il match in un altro stadio tra le ipotesi in virtù dei lavori di restyling in chiave Serie B per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Novità, invece, per il tabellone rispetto alle indicazioni filtrate nelle scorse settimane. La vincente di Avellino - Cerignola affronterà l'Hellas Verona in trasferta nel trentaduesimo di finale, in programma lunedì 18 agosto (ore 18) e la sfida è legata in chiave sedicesimi a Venezia - Mantova. Il sedicesimo di finale è in programma nella settimana del 24 settembre. L'Avellino è nella parte di tabellone che porta all'Inter, già nella casella relativa agli ottavi di finale come le altre teste di serie. I lupi non sono più nel possibile percorso che porterebbe al Napoli agli ottavi.

Giorni e orari dei primi match

Coppa Italia - Turno Preliminare

Virtus Entella - Ternana: sabato 9 agosto ore 20.30

Padova - LR Vicenza: domenica 10 agosto ore 19.30

Avellino - Audace Cerignola: domenica 10 agosto ore 20.30

Pescara - Rimini: domenica 10 agosto ore 20.30

Coppa Italia - Trentaduesimi di finale

Venerdì 15 agosto

Empoli - Reggiana (ore 18)

Sassuolo - Catanzaro (ore 18.30)

Lecce - Juve Stabia (ore 20.45)

Genoa - Padova/LR Vicenza (ore 21.15)

Sabato 16 agosto

Venezia - Mantova (ore 18)

Como - Sudtirol (ore 18.30)

Cagliari - Virtus Entella/Ternana (ore 20.45)

Cremonese - Palermo (ore 21.15)

Domenica 17 agosto

Monza - Frosinone (ore 18)

Parma - Pescara/Rimini (ore 18.30)

Cesena - Pisa (ore 20.45)

Milan - Bari (ore 21.15)

Lunedì 18 agosto

Verona - Avellino/Audace Cerignola (ore 18)

Spezia - Sampdoria (ore 18.30)

Udinese - Carrarese (ore 20.45)

Torino - Modena (ore 21.15)