Avellino: pista Bettella per la difesa. I lupi accelerano sul mercato Stirpe? "L'Avellino a Frosinone? Chi ha memoria ricorderà quanto avvenuto 8 anni fa"

L'Avellino accelera per un difensore. C'è Davide Bettella del Frosinone nel mirino dei lupi. Il padovano, classe 2000, vive la Serie B dal 2019. Il Pescara, il biennio con il Monza con cui ha ottenuto la promozione in A nei playoff del 2022, il Palermo in prestito dai brianzoli e poi il Frosinone dall'estate 2024 per Bettella con 18 presenze in campionato e costanza di rendimento nella seconda parte dell'ultima stagione: Bettella, in compagnia di Lorenco Simic, è uno dei profili immaginati per la difesa dal direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello, che ha definito gli arrivi di Alessandro Milani e Valerio Crespi dalla Lazio, di Manu Gyabuaa dall'Atalanta e di Claudio Cassano dal Chicago Fire e con Giovanni Daffara nelle idee per il ruolo di vice Iannarilli.

Stirpe: "L'Avellino a Frosinone? Noi al Partenio nel 2017"

Nei giorni scorsi l'US Avellino ha formalizzato l'iscrizione al campionato di Serie B ringraziando il Comune e la Prefettura di Frosinone, il Frosinone Calcio e la società Togheter per la concessione in licenza dello stadio "Benito Stirpe". Il club biancoverde sottolineò il passaggio chiave, "il requisito fondamentale per poter procedere all'iscrizione". Ieri, in conferenza stampa, il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, si è espresso così sulla concessione ricordando quanto avvenuto nel 2017, quando fu la società ciociara a ottenere la licenza d'uso dello stadio "Partenio-Lombardi" in attesa dello "Stirpe". Nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari si giocarono Frosinone - Cittadella 2-1 e Frosinone - Bari 3-2, gare della seconda e della quarta giornata della Serie B 2017/2018. "Per quanto riguarda l'Avellino è evidente. Chi ha la memoria ricorderà che otto anni fa, quando noi ci siamo trovati nella stessa condizione, l'Avellino si mise a disposizione e ci diede il campo. - ha affermato Stirpe - E non era un fatto così scontato. Per questo motivo, quando l'hanno chiesto, io non ho detto 'a'. A chi ci ha aiutato è giusto quantomeno che noi rispondiamo con la stessa vicinanza e solidarietà".