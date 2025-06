Avellino: fiducia per Demme. Ecco i profili in entrata L'apertura della sessione estiva di calciomercato è ormai dietro l'angolo

Diego Demme e l'Avellino: il centrocampista tedesco resta vicino ai lupi e l'accelerazione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sulla pagina social dell'agenzia MP23 Agency di Matteo Pepe, che cura gli interessi dell'ex Napoli, è spuntata la foto di un lupo. Che sia un segnale in chiave Avellino lo si scoprirà con il via della sessione estiva di calciomercato, ormai alle porte. Per ora l'insidia Liga appare contenuta con Demme affascinato dal ritorno in Italia e in Campania. Per la difesa c'è l'ipotesi Davide Bettella con Lorenco Simic pronto all'ingresso e con l'altra pista che porta a Marco Bellich della Juve Stabia.

Profili già pronti all'ingresso nella rosa

Diverse operazioni sono state praticamente definite dal direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello. Manu Gyabuaa arriverà in Irpinia dall'Atalanta. Il centrocampista è stato uno dei leader della squadra orobica in Serie C. Il trequartista Claudio Cassano saluterà il Chicago Fire dopo pochi mesi. Alessandro Milani resterà legato alla Lazio. L'esterno sinistro classe 2005 si trasferirà all'Avellino con la formula del prestito e i due club avranno riscatto e controriscatto. Tanto passerà, quindi, per il valore espresso nella prima esperienza in uscita dalle under per l'italo-venezuelano nel giro della nazionale maggiore della Vinotinto. Con la Lazio l'Avellino ha raggiunto l'accordo anche per l'attaccante Valerio Crespi.