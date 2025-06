Avellino: ecco il dato finale delle tessere di fidelizzazione Il punto sul mercato in entrata e in uscita verso l'apertura della sessione estiva

Sono 9115 le tessere di fidelizzazione sottoscritte dai tifosi dell'Avellino alla scadenza del 27 giugno. Ieri è terminata la fase di campagna denominata "Branco" verso quella abbonamenti che inizierà il prossimo 9 luglio. Lavoro sottotraccia che prosegue per la dirigenza in chiave mercato. L'Avellino punta all'equilibrio tra entrate e uscite sin dall'avvio della sessione estiva con l'apertura ormai dietro l'angolo.

La prospettiva sul mercato

Ci sono operazioni ormai definite come quelle per Alessandro Milani e Valerio Crespi dalla Lazio, di Manu Gyabuaa dall'Atalanta e di Claudio Cassano dal Chicago Fire e c'è la fiducia per altre trattative. Il club irpino è vicino a Lorenco Simic e a Diego Demme. Se per il difensore croato sembra profilarsi passo dopo passo l'intesa anche con il club, il Maccabi Haifa, per il centrocampista tedesco c'è ancora distanza con l'Hertha Berlino. Nell'estate 2024 Demme si è legato alla società della Zweite Bundesliga con un contratto biennale. Per la porta, per il ruolo di vice Iannarilli, si conferma sempre il profilo di Giovanni Daffara della Juventus, in pole per i lupi.

Sannipoli verso la conferma alla Cavese

Nel frattempo si lavora anche alle cessioni e Daniel Sannipoli, reduce da un'ottima seconda parte di stagione con la Cavese potrebbe vivere anche il prossimo campionato con gli aquilotti. Jan Zuberek non resterà in Irpinia. La sua casella nella rosa sarà coperta dall'arrivo di Crespi nelle prime idee di rotazioni in attacco per i biancoverdi.