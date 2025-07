Avellino: ecco Crespi e in arrivo c'è Gyabuaa Anche la prima uscita dalla rosa irpina nell'equilibrio tra acquisti e cessioni

Nelle scorse ore l'Avellino ha abbracciato Andrea Favilli e Alessandro Milani, ma anche altre pedine dell'annata sportiva 2025/2026 sono pronte a raggiungere l'Irpinia. È il caso di Valerio Crespi. L'attaccante ha svolto le visite mediche per l'Avellino alla Clinica Villa Stuart proprio in compagnia di Favilli e Milani che ieri hanno raggiunto la proprietà biancoverde per il primo contatto diretto. Per la punta toscana c'è stato anche l'annuncio per l'accordo biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Milani entrerà nella rosa dell'Avellino in prestito dalla Lazio. Crespi diventerà biancoverde a titolo definitivo con la cessione da parte dei biancocelesti.

Ultimi dettagli definiti per il centrocampista

Sono diverse le operazioni già definite. Per Manu Gyabuaa l'Avellino ha definito gli ultimi dettagli. Acquisto a titolo definitivo dall'Atalanta per il centrocampista. Lorenco Simic, Giovanni Daffara, Claudio Cassano e Justin Kumi sono gli altri profili in entrata. Nelle scorse ore Daniel Sannipoli ha, invece, salutato il club della famiglia D'Agostino. Uno dei rientranti dai prestiti della passata stagione ha risolto consensualmente il contratto con i lupi e vivrà il campionato 2025/2026 di Serie C con il Guidonia Montecelio neopromosso in terza serie nazionale.

I comunicati per Sannipoli

"L’US Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Daniel Sannipoli. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". "Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver chiuso l'accordo con Daniele Sannipoli che vestirà la maglia rossoblù nella stagione sportiva 2025/2026. Per la Serie C Sky Wifi arriva un giocatore di qualità e quantità a centrocampo. Un colpo nel calciomercato estivo, strappato alla concorrenza di società che hanno apprezzato la carriera del calciatore romano partito da Trastevere e capace di farsi ammirare anche a Latina, Pineto ed Avellino prima di diventare in questi pochi mesi del 2025 un punto di riferimento per la Cavese. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e diventa difficile da marcare quando si inserisce con velocità, come dimostrano i 4 gol segnati in 14 partite in questo anno solare".