Avellino: si lavora al "Partenio". Mercato: equilibrio tra entrate ed uscite Ultimo weekend di pausa anche se per diversi aspetti già sono arrivate le prime accelerazioni

Manto erboso completamente rimosso e attesa per quello misto naturale-sintetico, idoneo anche per la Serie A e previsto nei lavori di restyling in chiave Serie B al "Partenio-Lombardi". Proseguono i lavori nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e l'obiettivo è la chiusura del cantiere nella seconda decade di luglio per centrare l'omologazione nei primi giorni di agosto. Per la gara di Coppa Italia con l'Audace Cerignola c'è la prospettiva "Stirpe" di Frosinone o l'inversione di campo, mentre in attesa del calendario del torneo cadetto l'Avellino dovrebbe giocare il primo match di campionato in trasferta garantendosi così una settimana in più nella volontà di disputare tutte le gare interne della B al "Partenio-Lombardi".

D'Ausilio in uscita, Gori ha rifiutato il Cluj

Nel frattempo al lavoro in entrata si aggiunge quello in uscita sul mercato per i dirigenti biancoverdi. Alessio Tribuzzi appare destinato al Vicenza, mentre Michele D'Ausilio è in uscita. Le big della Serie C seguono il jolly offensivo. Gabriele Gori, rientrato dal prestito al Sudtirol con il club di Bolzano che non ha esercitato il diritto di riscatto, ha rifiutato l'offerta del Cluj. Diverse pedine in uscita e una ha già salutato: risoluzione del contratto per Daniel Sannipoli. Il capitolino ha sposato il progetto del Guidonia Montecelio.