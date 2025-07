Avellino, l'idea del doppio ritorno: Tutino-Insigne come nel 2015 Spunta la prospettiva di una nuova avventura in Irpinia per i due partenopei

Nel luglio del 2015 l'Avellino di Walter Taccone ed Enzo De Vito direttore sportivo, con i lupi reduci dai playoff per la A persi solo nella gara di ritorno della semifinale vinta contro il Bologna al Dall'Ara con i rimpianti per la traversa colpita da Gigi Castaldo, decise di puntare sul 21enne Roberto Insigne, alla terza esperienza in prestito dal Napoli dopo quelle con Perugia e Reggina, e sul 18enne Gennaro Tutino, sempre in prestito dal Napoli dopo le avventure con Vicenza e Gubbio. Dieci anni dopo l'Avellino potrebbe ripuntare sui due partenopei con un ruolo completamente diverso. Se nel 2015/2016 Insigne fu protagonista in biancoverde, Tutino salutò i lupi dopo pochi mesi trasferendosi a gennaio al Bari. Nel biennio di Cosenza dal 2017 al 2019 ha messo in mostra tutta la sua qualità costruendo il balzo per la A e per essere un leader offensivo in Cadetteria, in particolar modo a Salerno, quando nella stagione 2020/2021 fu decisivo per la promozione in massima serie. Insigne è destinato all'uscita dal Palermo, Tutino dalla Sampdoria. Nelle scorse ore l'Avellino ha definito un nuovo accordo con il Sassuolo. Non solo il centrocampista Justin Kumi dai neroverdi, c'è anche il prestito dell'esterno offensivo Luca D'Andrea.