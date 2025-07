Avellino: ecco come può cambiare il reparto offensivo Restyling tra scelte tecniche, obblighi di lista e opportunità di mercato

Si è aperta la settimana che porterà ai primi allenamenti e al ritiro. Mercoledì l'Avellino raggiungerà Sturno per le sedute al "Castagneto" e proprio nella mattinata di mercoledì si aprirà la campagna abbonamenti dopo quella di fidelizzazione con la quota 9115 tessere raggiunta nelle scorse settimane e che sembra indicare la soglia lungo l'estate biancoverde in termini di passione. Nel frattempo proseguono le visite di idoneità sportiva per chi è già tesserato e quelle mediche di rito per i volti nuovi. Ufficialità in arrivo per diverse operazioni e il club irpino è al lavoro per l'equilibrio tra acquisti e cessioni per evitare la quota extra nella rosa nel ritiro di Rivisondoli.

Restyling offensivo per i lupi

Nelle scorse ore è filtrata l'idea di un doppio ritorno. Roberto Insigne e Gennaro Tutino hanno già vissuto un'esperienza in Irpinia in Serie B nel 2015 e i due partenopei rientrano nelle idee biancoverdi. I profili di Insigne e Tutino indicano la prospettiva nel reparto offensivo che già ha presentato l'ingresso ufficiale di Andrea Favilli e quello ormai definito di Valerio Crespi. Si ripartirà da Facundo Lescano e Cosimo Patierno, decisivi nella promozione in B, con Favilli per i ruoli di punta centrale. Nel settore esterni/trequartisti si vola verso la rivoluzione tra under e over con Michele D'Ausilio in uscita (c'è il Catania sull'ex Cerignola) e con Raffaele Russo in vantaggio su Giuseppe Panico nell'ottica della conferma nella rosa, nonostante per l'ex Cittadella sia scattato il rinnovo automatico con la promozione fino al 2027. C'è Claudio Cassano con un'operazione definita al pari del prestito di Luca D'Andrea che arriverà ad Avellino in compagnia del centrocampista Justin Kumi del Sassuolo. Nelle idee c'è anche Simone Pafundi.