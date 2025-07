VIDEO | Avellino: caccia all'abbonamento, fila lunghissima al "Partenio" Le interviste ai tifosi. Via alla sottoscrizione delle tessere per le gare casalinghe 2025/2026

Via alla campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 in casa Avellino e dopo le 9115 tessere di fidelizzazione sottoscritte nelle scorse settimane si confermano numeri importanti all'apertura del botteghino al "Partenio-Lombardi". Fila lunghissima alla biglietteria dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e passione che si conferma per i biancoverdi. Il club irpino ha lanciato la campagna abbonamenti con un video celebrativo con la regia e la fotografia di Gianluca Oliva e il montaggio di Carlo Cosenza. Ecco le sensazioni dei tifosi irpini nel primo giorno di sottoscrizione della tessera per le gare casalinghe di Serie B 2025/2026 e riferite anche al calciomercato e ai primi ingressi nella rosa dell'Avellino.