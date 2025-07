VIDEO | Avellino: Gyabuaa in biancoverde, ultimi dettagli prima del ritiro Visite mediche nella Capitale insieme a Simic. È la vigilia del primo allenamento a Rivisondoli

Manu Gyabuaa ha raggiunto Avellino. Il centrocampista biancoverde sta definendo gli ultimi dettagli con il club per poi entrare nella rosa a disposizione del tecnico Raffaele Biancolino nelle prossime ore. È la vigilia del primo giorno di ritiro a Rivisondoli. Ultime due sedute al "Castagneto" di Sturno. Domani pomeriggio i lupi svilupperanno la prima seduta nella città abruzzese. Gyabuaa diventerà un calciatore dell'Avellino con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta. Visite mediche nelle scorse ore a Villa Stuart per il classe 2001 e per Lorenco Simic. Il difensore croato, reduce dall'anno vissuto in prestito al Bari, saluta il Maccabi Haifa ed entrerà nella rosa dei lupi.