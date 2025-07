Avellino: l'arrivo di Daffara è ufficiale. Primo test nel ritiro di Rivisondoli I dettagli sulla rosa biancoverde tra entrate ed uscite

L'Avellino ha ufficializzato l'accordo con la Juventus per l'ingresso di Giovanni Daffara nella rosa biancoverde. Acquisto a titolo temporaneo con il diritto di opzione e contro-opzione tra i due club e l'estremo difensore classe 2004, nativo di Biella, protagonista con la Next Gen bianconera in Serie C e reduce dall'avventura con la prima squadra al Mondiale per Club, è a disposizione di Raffaele Biancolino. L'Avellino è pronto per il primo test nel ritiro di Rivisondoli. Calcio d'inizio alle 17.30 per l'amichevole contro il Castel di Sangro.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Daffara. Nato a Biella il 5 dicembre 2004, il portiere piemontese è cresciuto nelle giovanili del club bianconero con cui ha giocato in tutte le formazioni under e nella Juventus Next Gen. Con quest’ultima, tra i professionisti, ha collezionato 83 presenze divise tra Serie C, playoff di serie C e coppa italia di serie C. Benvenuto in Irpinia Giovanni".

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni)

Centrocampisti

Armellino, De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2028), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico, D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio)

Ceduti in prestito

Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi)

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), D'Angelo (2026) dal Campobasso, Pezzella (2026) dalla Cavese, Maisto (2026) dal Gubbio, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)