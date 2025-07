Avellino, campagna abbonamenti: ecco il dato finale della prima fase Da martedì via alla fase della vendita libera delle tessere per la stagione 2025/2026

Nella giornata di ieri è terminata la prima fase della campagna abbonamenti "Branco" per la stagione 2025/2026 e in casa Avellino si registra il dato di 6838 abbonamenti. Nella prima fase la sottoscrizione delle tessere era possibile solo per i possessori della fidelity card. "Ci sono ancora disponibilità in tutti i settori e da martedì 22 luglio avrà inizio la fase di vendita libera durante la quale sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, online e presso tutti i punti vendita del circuito Go2. - si legge nella nota del club biancoverde - La biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: martedì 22 luglio dalle 15 alle 19, da mercoledì 23 a venerdì 25 luglio dalle 9.30 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Sabato 26 e domenica 27 luglio resterà chiusa".