Avellino: Buonopane a Rivisondoli, lupi a Montella dopo il ritiro Incontro con il sindaco del comune abruzzese in compagnia del presidente D'Agostino

Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, nell'ambito delle azioni di valorizzazione del territorio, ha fatto tappa a Rivisondoli al ritiro dell'Unione Sportiva Avellino per l'amichevole contro il Castel di Sangro. "Insieme al presidente dell'US Avellino ha incontrato il sindaco del comune abruzzese. Nell'ottica della promozione dell'Irpinia è stato invitato dal presidente della Provincia il sindaco di Monteverde, Antonio Vella, accompagnato da alcune aziende del paese Birrificio Serrocroce, Al Giardino Terra di Confini e Società Agricola Le Piazze": si legge nella nota diffusa. Confermata la fase post-ritiro a Montella per i lupi con un'amichevole in programma. L'Avellino affronterà il Picerno.