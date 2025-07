Biancolino: "Chiedo il massimo, siamo sulla strada giusta. Su Patierno..." Il commento del tecnico dell'Avellino dopo il primo test a Rivisondoli

"Chiedo molto di più, chiedo sempre di più, ma ho visto ciò che volevo. Stiamo caricando, ma per idee siamo sulla strada giusta": così si è espresso Raffaele Biancolino al termine del primo test a Rivisondoli per l'Avellino. "I nuovi? Molto bene, gli attaccanti hanno realizzato. Kumi, Gyabuaa, Milani... Quello che avevo chiesto l'hanno eseguito. Il mercato? Manca qualcosa, lo sappiamo, qualcosa deve ancora arrivare. Chi è arrivato è stato scelto da tutte le componenti. Favilli? È un ragazzo che si impegna, nuovo, non sa tante cose di questa piazza, che ti chiede il massimo. Gli ho dato qualche dritta per raggiungere l'obiettivo personale e di squadra".

"Chicco ha voluto la B con forza e lo vogliamo al top"

"Il sistema di gioco? Era lo stesso, di impostazione a 3 con un centrocampista ad alzarsi. Abbiamo provato qualche soluzione diversa. Mi aspettavo questa condizione e stiamo lavorando su mentalità, stanchezza e voglia. Se non ci arrivi con le gambe, ci devi arrivare con la testa. Patierno? Aveva programmato questa visita. Il fastidio aumentava e lo staff medico ha deciso per lo stop di almeno dieci/quindici giorni. Poi si vedrà. Ha lavorato in gruppo, stringe i denti, ma è costretto allo stop. Vogliamo il miglior Patierno perché ha conquistato la B da protagonista con il gruppo e lo vogliamo al top. Gli obiettivi? Tutti possono sognare, veniamo da un campionato importante, non sappiamo ancora tutti i valori del torneo. L'obiettivo è quello di centrare la salvezza tranquilla. Si può sognare, si può essere ambiziosi, ma piedi per terra".