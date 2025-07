Avellino: ecco il nuovo responsabile dell'area scouting Ufficiale l'ingresso nell'organigramma biancoverde verso la stagione di Serie B

Mariano Armonia è il nuovo responsabile dell'area scouting dell'Unione Sportiva Avellino. Il dirigente partenopeo, classe '85, entra ufficialmente nell'organigramma biancoverde. Armonia è reduce dai 7 anni vissuti da responsabile dell'area scouting nel Pisa.

Il comunicato ufficiale

"L’ U.S. Avellino 1912 comunica di aver affidato il ruolo di responsabile dell’area scouting a Mariano Armonia. Nato a Napoli il 16 gennaio 1985 ha maturato una notevole esperienza in società professionistiche. Nel corso della sua carriera ha fornito la propria professionalità ai seguenti club: dal 2009 al 2014 Aurora Pro Patria 1909 prima come scout per la prima squadra e per il settore giovanile e, successivamente, dal 2011 come responsabile dell’area scouting; dal 2014 al 2016 A.C. Reggiana 1912 come responsabile dell’area scouting; dal 2017 al 2024 Pisa Sporting Club 1909 come responsabile dell’area scouting. La società augura buon lavoro al nuovo professionista che già da qualche giorno è all’opera".