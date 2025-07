Avellino, Milani: "Pronto per questa sfida. La vivrò con tutto il gruppo" Prime parole da biancoverde per il terzino sinistro nel ritiro di Rivisondoli

"Sono stati dieci giorni intensi e sono contento di essere qui. È la mia prima esperienza tra i grandi e non vedo l'ora di iniziare il campionato": così si è espresso Alessandro Milani nel ritiro di Rivisondoli. "La trattativa con l'Avellino? Mi ha chiamato l'agente, mi ha detto dell'opportunità Avellino e non c'ho pensato due volte. Siamo andati avanti ed eccomi qui. - ha spiegato il terzino sinistro dell'Avellino - La mia prospettiva? È una responsabilità, ma sapevo già di dover dare il cento per cento. È ciò che occorre. Sono un terzino sinistro, posso fare anche il quinto, sono rapido e ho scelto il numero 78, numero che ho già avuto. È l'anno di nascita di mia madre. A chi mi ispiro? A Theo Hernandez e Nuno Tavares. Le diverse preparazioni dall'under alla prima squadra? L'intensità è dieci volte superiore. Ci sarà un periodo di adattamento, ma mi farò trovare pronto. La nazionale venezuelana? Avremo i match a settembre con Argentina e Colombia. Sono abituato ai voli lunghi e non mi pesa più di tanto. Sarà un viaggio comodo e saranno gare decisive. Cagnano squalificato per il primo turno? Ci sarà una grande responsabilità, ma la vivo con gioia. Il mister farà le scelte. Avellino? Vedevo il tifo da casa in tv ed è una cosa incredibile. Anche per questo ho accettato la sfida Avellino. Sabato ritrovo la Lazio. Non vedo l'ora di ritrovarla, sarà una gara amichevole, ma sarà bellissimo".