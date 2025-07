VIDEO | Avellino, i tifosi: "Fiducia per la prossima stagione. E su Insigne..." Al "Partenio-Lombardi" vendita libera degli abbonamenti per la prossima stagione

Campagna abbonamenti ripartita con la nuova fase, quella della vendita libera, e nuova caccia alla tessera annuale tra i tifosi dell'Avellino al botteghino del "Partenio-Lombardi". Entusiasmo che si conferma tra i supporter. Su Roberto Insigne, ormai pronto al ritorno in biancoverde, c'è fiducia, ma anche attesa su quello che sarà il percorso nella seconda avventura in Irpinia. Nel frattempo è ufficiale la cessione a titolo definitivo di Salvatore Pezzella alla Casertana. Al "Partenio-Lombardi" lavori che proseguono con il manto in sintetico all'esterno della tribuna Montevergine. Le sensazioni dei tifosi alla riapertura della campagna abbonamenti.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Pezzella. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".