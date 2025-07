Roberto Insigne all'Avellino: i dettagli dell'accordo Sabato l'amichevole contro la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello" a Frosinone

"Roberto Insigne è dell'Avellino": annuncio del club irpino tramite nota ufficiale sui canali social e l'attaccante partenopeo sarà presentato alle 12 nella sala stampa dello stadio comunale di Rivisondoli, sede del ritiro biancoverde. Seduta mattutina alle 10 e pomeridiana alle 17.30 per i lupi, lanciati verso la chiusura della preparazione in Abruzzo. Sabato sera l'Avellino affronterà la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello" allo "Stirpe" di Frosinone.

Accordo fino al 30 giugno 2027 con opzione

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Palermo Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Insigne. Nato a Napoli l’ 11 maggio 1994 ha firmato con il club un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni. - si legge nella nota dell'Avellino - Cresciuto nelle giovanili del Napoli in carriera ha indossato le maglie di Perugia, Reggina, Avellino, Latina, Parma, Benevento, Frosinone e Palermo. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 354 presenze divise tra serie A, serie B, serie C, playoff di serie B, playout di serie C, coppa italia e coppa italia di serie C. Bentornato in Irpinia Roberto".