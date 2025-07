Avellino: il saluto a Rivisondoli, il test con la Lazio e l'obiettivo Tutino È la vigilia dell'amichevole con i biancocelesti allo "Stirpe" di Frosinone per i lupi

Ultima seduta nel ritiro di Rivisondoli per l'Avellino. Epilogo del percorso in Abruzzo per i lupi con un allenamento in preparazione al test amichevole in programma domani (ore 20.30) allo "Stirpe". L'Avellino affronterà la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello". Seduta mattutina, pranzo a Rivisondoli e poi il saluto alla città abruzzese con il viaggio destinazione Frosinone per i biancoverdi. Il club irpino ha indicato l'itinerario ai propri supporter tramite nota. Fronte mercato, dopo l'arrivo di Matteo Marchisano e Roberto Insigne, all'Avellino toccherà l'equilibrio in rosa con la necessità di sfoltirla passo dopo passo. Il direttore sportivo Mario Aiello è al lavoro con questa prospettiva. Insigne non ha nascosto, però, l'ulteriore obiettivo biancoverde, quello di riportare anche Gennaro Tutino all'ombra del Partenio. "Stasera lo chiamerò con Palmiero. Poi sta a lui decidere cosa fare. Nel caso lo accoglieremo bene": così l'attaccante si è espresso sull'opportunità di vivere la nuova avventura in maglia Avellino con Tutino proprio come avvenne nel 2015.

Il comunicato

"L’ U.S. Avellino 1912 comunica che per assistere al Terzo Memorial “Sandro Criscitiello” ed alla gara amichevole Avellino - Lazio i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare allo stadio “Benito Stirpe”: Uscita Autostrada A1 “Frosinone”; S.S. 156 Monti Lepini; Via Armando Fabi; Piazzale Europa; Per la tifoseria è stata riservata apposita area parcheggio in Piazzale Europa e, in via residuale, presso piazzale Austria e aree limitrofe".