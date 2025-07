VIDEO | Avellino: ripartenza a Montella, le ultime Completato il sintetico al "Partenio-Lombardi", attesa per il calendario

Seduta mattutina, la penultima a porte aperte, per l'Avellino al "Guido Basile" di Montella. Ripartenza biancoverde in provincia con un allenamento che ha visto due gruppi attivi in momenti diversi sul sintetico dell'impianto sportivo. Sviluppo tattico sia difensivo che offensivo, ricarica dal punto di vista fisico e gestione per alcune pedine, come nel caso di Lorenco Simic. Dopo Sturno e Rivisondoli con un primo ciclo di allenamenti chiuso con il test contro la Lazio, da buone indicazioni allo "Stirpe" di Frosinone, via ad una seconda fase con l'allenamento congiunto in programma domenica pomeriggio con il Picerno, sempre al "Basile" di Montella verso il primo impegno ufficiale, quello di domenica 10 per il turno preliminare di Coppa Italia a Cerignola contro l'Audace con l'inversione di campo per l'indisponibilità del "Partenio-Lombardi". Nuovo sintetico completato nell'impianto di contrada Zoccolari, lavori che proseguono, ma l'Avellino ha chiesto di giocare le prime due gare di campionato in trasferta al fine di garantire gestione nel restyling con un primo match casalingo solo dopo la pausa nazionali di settembre. Attesa per il calendario che sarà svelato in serata a Mantova.