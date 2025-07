Avellino, 9-0 nel test con la Primavera: stop per D'Andrea Infortunio al ginocchio per l'attaccante partenopeo, costretto a chiedere il cambio nel primo tempo

Risultato di 9-0 nell'allenamento congiunto con la Primavera per l'Avellino al "Basile" di Montella. All'intervallo con il 2-0, poi l'accelerazione nella ripresa con la tripletta di Crespi, la doppietta di Favilli e le reti di Panico e Russo. Nel primo tempo a segno Besaggio e Lescano con l'infortunio per D'Andrea. Problema al ginocchio per il partenopeo.

Il test al "Basile"

Al 20' del primo tempo dell'allenamento congiunto tra l'Avellino e la formazione Primavera biancoverde, novità del programma stilato per la fase di preparazione vissuta dai lupi al "Basile" di Montella, stop per Luca D'Andrea. L'attaccante partenopeo si è fermato a causa di un problema al ginocchio e ora toccherà allo staff medico a definire l'entità dell'infortunio nelle prossime ore. La speranza irpina è che non sia nulla di più di un fastidio accusato, ma è parsa evidente la preoccupazione per il classe 2004, costretto a chiedere il cambio. Al 38' Avellino in vantaggio: dal cross conclusione al volo di Besaggio per l'1-0. Al 44' Gyabuaa serve Lescano, l'argentino firma il 2-0. In avvio di ripresa Panico va a segno per il 3-0. All'11' del secondo tempo Russo carica il destro dal limite d'area e colpisce (4-0). Anche il quinto gol per la prima squadra con Favilli. Crespi realizza il 6-0 al 64'. Altra rete per Favilli al 65'. Al minuto 78 colpo di testa di Crespi per l'ulteriore doppietta e l'8-0. Ancora l'ex Lazio va a realizzare il 9-0.

Le formazioni

Allenamento congiunto

Avellino - Avellino Primavera 8-0 (2° tempo)

Marcatori: 38' pt Besaggio, 44' pt Lescano, 1' st Panico, 11' st Russo, 13' st, 21' st Favilli, 19' st, 35' st, 41' st Crespi

Avellino PT (4-3-1-2): Daffara; Marchisano, Armellino, Frascatore, Todisco; Gyabuaa, Palumbo, Besaggio; D’Andrea (Russo); Lescano, Panico. All. Biancolino

Avellino P. PT (4-2-3-1): Pane; Catalano, Manzo, Bove, Mellino; Santoro, Amiranda; Antoci, Di Costanzo, Boudaas; D’Onofrio. All. Molino

Avellino P. ST (4-2-3-1): Barone; Granato, De Cicco, Fontanella, Manuzzi; Giunto, Vignoli; D’Auria, Pastore, Pignatelli; Donato. All. Molino