Avellino, il ds Aiello: "Tutino? Non è fattibile ora. Su Palacios..." Il direttore sportivo biancoverde ha presentato lo scenario di mercato per i lupi

"Tutino? Non stiamo guardando a questo discorso perché è una trattativa non fattibile al momento. E non è nemmeno una priorità perché ora abbiamo innanzittutto il capitolo uscite e riteniamo di avere un attacco completo". Al termine dell'allenamento congiunto con la formazione Primavera, il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, ha presentato lo scenario di mercato verso il mese di agosto: "Dovesse nascere un'opportunità per un profilo con quelle caratteristiche, ovvero con la capacità di attaccare la profondità, la società potrebbe essere pronta a coglierla. Bellich in difesa? Ci sono stati contatti e anche una trattativa, però la Juve Stabia non aveva iniziato di farlo uscire o nel caso di uscita le condizioni non rientravano nella nostra idea. È una pista che abbiamo abbandonato".

"In uscita altri 9-10 calciatori"

"Stiamo completando il ritiro, siamo contenti, il test con la Primavera ha garantito altri minuti importanti. - ha aggiunto Aiello - La nostra società ragiona come corpo unico con le under. Completeremo il percorso di Montella con l'allenamento col Picerno e poi la testa sarà rivolta alle gare ufficiali, alla Coppa Italia. Le uscite? Era una conseguenza del largo anticipo per le entrate. Abbiamo praticamente completato la rosa: siamo al 90 per cento. Sulle uscite la chiusura dell'annata hanno portato a questa tempistica. Dobbiamo piazzare altri 9-10 calciatori. Ci sono diverse trattative avanzate. Per alcuni calciatori c'è la volontà di una richiesta più alta. Attendono una prospettiva più importante, ma è tutto sotto controllo".

"Ci piace Palacios, ma ci sono anche altri profili"

L'obiettivo di un difensore centrale di piede sinistro e un'idea di un attaccante nel rush finale: "Ci manca in realtà solo il difensore centrale. Ci piace Palacios. Sono usciti nomi di under e over e nella scelta non penseremo all'età. Non abbiamo fretta. Siamo concentrati sul discorso delle uscite, vogliamo fare l'intervento con un calciatore che ci interessa davvero. Riteniamo di avere i giusti tempi per completare la rosa. L'attaccante? Era un discorso in più. Abbiamo tre trequartisti e cinque attaccanti".