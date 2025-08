Avellino: ecco giorni e orari delle prime giornate della Serie B 2025/2026 La Lega B ha ufficializzato le date dei primi tre turni di campionato

L'Avellino affronterà il Frosinone allo "Stirpe" domenica 24 agosto con calcio d'inizio alle 21 per l'esordio nel campionato di Serie B 2025/2026. Sono state ufficializzate le date e gli orari delle prime tre giornate del torneo cadetto. Modena - Avellino è in programma domenica 31 con calcio d'inizio alle 21, mentre dopo la pausa nazionali, per la terza giornata di campionato, l'Avellino sfiderà il Monza con l'anticipo del venerdì (12 settembre) alle 20.30. Dovrebbe essere il giorno del primo match casalingo dei lupi dopo il restyling del "Partenio-Lombardi".

Il programma delle prime tre giornate

Prima Giornata

Pescara - Cesena venerdì 22/8 ore 20.30

Empoli - Padova sabato 23/8 ore 19

V. Entella - J. Stabia sabato 23/8 ore 19

Monza - Mantova sabato 23/8 ore 21

Palermo - Reggiana sabato 23/8 ore 21

Spezia - Carrarese domenica 24/8 ore 19

Venezia - Bari domenica 24/8 ore 19

Catanzaro - Sudtirol domenica 24/8 ore 21

Frosinone - Avellino domenica 24/8 ore 21

Sampdoria - Modena lunedì 25/8 ore 20.30 *

Seconda Giornata

Reggiana - Empoli venerdì 29/8 ore 20.30

J. Stabia - Venezia sabato 30/8 ore 19

Mantova - Pescara sabato 30/8 oer 19

Cesena - V. Entella sabato 30/8 ore 21

Palermo - Frosinone sabato 30/8 ore 21

Spezia - Catanazaro sabato 30/8 ore 21

Carrarese - Padova domenica 31/8 ore 19

Sudtirol - Sampdoria domenica 31/8 ore 19

Bari - Monza domenica 31/8 ore 21

Modena - Avellino domenica 31/8 ore 21

Terza Giornata

Avellino - Monza venerdì 12/9 ore 20.30

J. Stabia - Reggiana sabato 13/9 ore 15

Modena - Bari sabato 13/9 ore 15

Padova - Frosinone sabato 13/9 ore 15

Pescara - Venezia sabato 13/9 ore 15

Catanzaro - Carrarese sabato 13/9 ore 17.15

Sampdoria - Cesena sabato 13/9 ore 19.30

V. Entella - Mantova domenica 14/9 ore 15

Sudtirol - Palermo domenica 14/9 ore 17.15

Empoli - Spezia domenica 14/9 ore 19.30

* Posticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento sportivo programmato nel medesimo impianto e per una migliore gestione dell’ordine pubblico vista la presenza di altro evento cittadino segnalato dalle Autorità e dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.