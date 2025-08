Avellino: "un pomeriggio diverso", Biancolino e Riccio alle cascate di Montella Dai social del tecnico spunta un momento di relax e divertimento nella preparazione estiva

Doppia seduta in giornata al "Basile" per l'Avellino dopo l'allenamento congiunto con la formazione Primavera e la passeggiata alle cascate di Montella nella giornata di ieri. Alcune ore di relax, vissute anche a San Tommaso da una delegazione biancoverde per la festa di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Alle cascate non è passo inosservato il video social pubblicato da Raffaele Biancolino nelle stories della pagina ufficiale sulle note di "I Watussi" di Edoardo Vianello. Il tecnico dei lupi era in compagnia del suo vice, Vincenzo Riccio. "Un pomeriggio diverso" al Bioparco Fattoria Rosabella: così Biancolino ha presentato le ore vissute a Montella e condivise con l'intero gruppo, pronto per la seduta di domattina e lanciato verso l'allenamento congiunto con il Picerno, in programma domenica alle 17.30 al "Basile".