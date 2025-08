Avellino, Biancolino: "In crescita, ma ancora tanto da fare. Su Tutino..." Il tecnico: "Più scelte in mediana e in attacco? Bene così, utile per tutti"

"Ho visto tanti dettagli positivi, si vede il progresso nel lavoro quotidiano, ma chiaramente c'è ancora da fare tanto": così Raffaele Biancolino si è espresso dopo l'allenamento congiunto con il Picerno. "I diversi infortunati? Nulla di particolare. Insigne tornerà nella prossima settimana. Per D'Andrea ci vorrà un po' di tempo in più. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - È una distorsione al ginocchio e sarà rivalutato sui 10 giorni. Per altri ci sono acciacchi, ma erano out precauzionalmente. Di squadra stiamo alzando i carichi e i ritmi e questo test è stato utile. Tutino? Può darci una grande mano, ma come già detto in passato bisogna attendere l'ufficialità. Entra in gruppo forte e in un reparto avanzato di qualità e ha esperienza e caratteristiche utili. Più scelte in mediana e in attacco? Ben venga. C'è una prima idea sui titolari, ma vale per ora e da ciò che vedo. C'è tutto il tempo per valutare tanti altri dettagli. C'è da gestire con mentalità. Vale per me e per i calciatori. Lo so che non piace stare fuori e guardare, ma tutti saranno utili al progetto. Domenica il primo match ufficiale? Per me è tutto serio e importante. Anche quanto fatto oggi era serio. Andremo a Cerignola per vincere e passare il turno".