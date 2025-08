Avellino, si avvicina la chiusura della campagna abbonamenti La nota del club biancoverde con gli orari della biglietteria

L’U.S. Avellino 1912 comunica che la campagna abbonamenti “Branco” terminerà venerdì 8 agosto 2025.

Per consentire ai propri sostenitori di sottoscrivere le tessere valide per l’accesso in Tribuna Montevergine per le gare casalinghe, la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi da mercoledì 6 agosto osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 6 e Venerdì 8 agosto Dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Giovedì 7 agosto dalle ore 09.30 alle ore 13:00

Oltre agli orari di biglietteria sarà sempre attiva la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti online con chiusura alle ore 19:00 di venerdì 8 agosto.