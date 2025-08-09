Avellino, ecco i convocati per il match di Coppa Italia col Cerignola Tutti i calciatori a disposizione di Biancolino

In vista del match tra Audace Cerignola ed Avellino, valido per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;

Difensori: 2 Todisco, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 78 Milani, 79 Manzi;

Centrocampisti: 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti: 10 Russo, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne.

REPORT

Andrea Cagnano sta continuando il piano terapeutico ed ha cominciato a lavorare sul campo con sedute differenziate.

Alessandro Campanile sta smaltendo un risentimento al muscolo adduttore destro.

Luca D’Andrea sta proseguendo con il piano riabilitativo per guarire dalla distrazione al collaterale del ginoccio sinistro.

Andrea Favilli si è fermato in rifinitura per un risentimento al cavo popliteo. Approfondirà con indagini strumentali ad inizio settimana.

Luca Palmiero si è fermato in rifinitura per un risentimento al polpaccio. Approfondirà con indagini strumentali ad inizio settimana.

Cosimo Patierno Ha terminato una prima fase di lavoro specifico e terapie a Villa Stuart. Nella giornata di venerdì è ritornato in città dove proseguirà con il programma di terapie presso Villa Esther e con allenamenti specifici sul campo. Dopo questa seconda fase potrebbe essere necessario un terzo ed ultimo step presso Villa Stuart prima dell’effettivo ritorno in campo.

Michele Rigione sta curando una lieve distrazione al soleo della gamba destra.