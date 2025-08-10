Coppa Italia, Avellino sconfitto dal Cerignola: la decide Cuppone La squadra di Maiuri si impone sui lupi che vengono eliminati dalla manifestazione tricolore

Primo impegno ufficiale amaro per l'Avellino che è stato sconfitto dal Cerignola nel primo turno di Coppa Italia Frecciarossa. Al Monterisi, i padroni di casa si sono imposti di misura, grazie a una rete messa a segno da Cuppone al 16' della ripresa. La squadra di Biancolino, che non ha brillato nel corso dei novanta minuti, ha provato in qualche modo a pareggiare, ma alla fine il Cerignola è riuscito a strappare il passaggio del turno ai trentaduesimi della manifestazione tricolore. L'Avellino viene eliminato dalla Coppa Italia, con il pensiero che adesso è tutto rivolto all'esordio in Serie B, in programma il prossimo 24 agosto al Benito Stirpe.

Cerignola-Avellino 1-0, il tabellino

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Russo (40'st Ingrosso), Coccia (29'st Ruggiero), Bianchini, Petrella, D'Orazio (29'st Spaltro); Cuppone (41'st Sainz Maza), Emmausso (dal 24'st Faggioli). A disposizione: Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Arjona, Cocorocchio, Parlato. All.: Maiuri

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti (41'st Simic), Enrici, Manzi, Milani (33'st Todisco); Kumi, Palumbo (dal 33'st Insigne), Sounas; Russo (41'st Besaggio); Lescano, Crespi. A disposizione: Daffara, Gyabuaa, Armellino, Marchisano, Panico, Besaggio, Pane. All.: Biancolino