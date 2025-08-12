Ecco come riparte l'Avellino: due allenamenti congiunti Il programma fino a domenica per i biancoverdi

Riparte l'Avellino dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Primo allenamento settimanale nel pomeriggio, a partire dalle 17, al "Valleverde" di Atripalda. Seduta a porte aperte in giornata e anche domani nella doppia seduta. Da giovedì sarà lavoro lontano da occhi indiscreti con un allenamento congiunto con la Primavera e altre sedute mattutine in programma venerdì e sabato. Domenica l'Avellino svilupperà un ulteriore allenamento congiunto, in via di definizione. Mercoledì sera una delegazione della società, formata da dirigenti e calciatori, sarà ospite dello "Sturno Sport Festival".

Il programma

Martedì ore 17: allenamento a porte aperte

Mercoledì ore 10 e ore 17: allenamenti a porte aperte

Mercoledì dalle ore 20.15 alle ore 21: delegazione a Sturno

Giovedì ore 10: allenamento congiunto con la Primavera a porte chiuse

Venerdì ore 10: allenamento a porte chiuse

Sabato ore 10: allenamento a porte chiuse

Domenica: allenamento congiunto