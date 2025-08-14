Avellino, Tutino: "Entro in un gruppo compatto, chiamato a dare ciò che serve" "Contento di ritrovare Insigne e Palmiero in una squadra unita"

"Nei fatti davvero mi hanno chiamato": ospite dello Sturno Sport Festival, Gennaro Tutino fa riferimento alla conferenza stampa di presentazione di Roberto Insigne e conferma il contatto diretto avvenuto sul finale del mese di luglio: "Con Luca (Palmiero, ndr) mi sentivo spesso, negli anni ci siamo tenuti in contatto, siamo cresciuti insieme nel settore giovanile. - ha spiegato l'attaccante dell'Avellino - Il discorso vale anche con Roberto (Insigne, ndr), con Luca c'è un'amicizia che va oltre il calcio. Sono contento di ritrovare sia Roberto che Luca e sono felice davvero. La prospettiva ad Avellino? La Serie B è il campionato più difficile tra i tornei professionistici. Non ci sono come in Serie A differenze nette tra i club, non ci sono risultati scontati. C'è organizzazione, i terreni di gioco garantiscono qualità. C'è il VAR. Ci sono differenze rispetto alla Lega Pro, si alza la qualità. Siamo una squadra compatta, unita, sono entrato in un gruppo reduce dalla vittoria di un campionato. C'è tutto per fare bene e chi entra nel gruppo deve portare ciò che occorre e che vuole la proprietà. Così potremo toglierci belle soddisfazioni".