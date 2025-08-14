Avellino: ecco gli staff e i dirigenti del settore giovanile L'elenco completo con Giuliano Capobianco responsabile del settore giovanile

L'US Avellino ha ufficializzato l'organigramma del settore giovanile per la stagione 2025/2026. Luigi Molino per la Primavera 2, Corrado Pianese per l'under 17, Vincenzo Fusco per l'under 16 e c'è l'ingresso di Angelo D'Angelo che guiderà la squadra under 15.

L'organigramma completo

Dirigenti

Responsabile Settore Giovanile: Giuliano Capobianco

Referente Area Agonistica Youth U17-U16-U15: Daniele D’Adamo

Capo Area Scout: Antonio Peluso

Osservatore Youth: Christian Del Gaudio

Staff Primavera 2

Allenatore: Luigi Molino

All. in 2ª: Christian Galliano

Preparatore Atletico: Alessandro Letizio

Preparatore dei Portieri: Ulisse Manciuria

Team Manager: Andrea Sirignano

Dirigente addetto agli arbitri: Lazzaro Iannaccone

Match Analyst: Simone Bergamino

Magazziniere: Giampaolo Iannaccone

Staff Under 17

Allenatore: Corrado Pianese

All. in 2ª: Alfonso De Luca

Collaboratore Tecnico: Sergio Esposito

Preparatore Atletico: Pellegrino Cecere

Preparatore dei Portieri: Mario Giovanniello e Alfredo Parisio

Team Manager: Antonio Addivinola

Match Analyst: Simone Bergamino

Staff Under 16

Allenatore: Vincenzo Fusco

All. in 2ª: Fabio De Luca

Preparatore Atletico: Pasquale La Penna

Preparatore dei Portieri: Mario Giovanniello e Alfredo Parisio

Team Manager: Angelo Tecce

Match Analyst: Fiorentino Iannaccone

Staff Under 15

Allenatore: Angelo D’Angelo

All. in 2ª: Vincenzo Rispoli

Collaboratore Tecnico: Lorenzo Santoro

Preparatore dei Portieri: Alfredo Parisio e Alfredo Parisio

Team Manager: Angelo Tecce

Match Analyst: Fiorentino Iannaccone

Area medica Youth

Medico sociale: Luigi Napolitano

Fisioterapisti U19: Marco Criscitiello e Giuseppe Criscitiello

Fisioterapista U17: Raffaele Palermo

Fisioterapista u16-U15: Maria Pia Stanco

Tutor scolastico

Antonio Caradonna

Segreteria e Ufficio Stampa

Segretario: Alessandro Guarino

Ufficio Stampa: Michelangelo Freda