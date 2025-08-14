Avellino: ecco gli staff e i dirigenti del settore giovanile

L'US Avellino ha ufficializzato l'organigramma del settore giovanile per la stagione 2025/2026. Luigi Molino per la Primavera 2, Corrado Pianese per l'under 17, Vincenzo Fusco per l'under 16 e c'è l'ingresso di Angelo D'Angelo che guiderà la squadra under 15.
L'organigramma completo
Dirigenti
Responsabile Settore Giovanile: Giuliano Capobianco
Referente Area Agonistica Youth U17-U16-U15: Daniele D’Adamo
Capo Area Scout: Antonio Peluso
Osservatore Youth: Christian Del Gaudio
Staff Primavera 2
Allenatore: Luigi Molino
All. in 2ª: Christian Galliano
Preparatore Atletico: Alessandro Letizio
Preparatore dei Portieri: Ulisse Manciuria
Team Manager: Andrea Sirignano
Dirigente addetto agli arbitri: Lazzaro Iannaccone
Match Analyst: Simone Bergamino
Magazziniere: Giampaolo Iannaccone
Staff Under 17
Allenatore: Corrado Pianese
All. in 2ª: Alfonso De Luca
Collaboratore Tecnico: Sergio Esposito
Preparatore Atletico: Pellegrino Cecere
Preparatore dei Portieri: Mario Giovanniello e Alfredo Parisio
Team Manager: Antonio Addivinola
Match Analyst: Simone Bergamino
Staff Under 16
Allenatore: Vincenzo Fusco
All. in 2ª: Fabio De Luca
Preparatore Atletico: Pasquale La Penna
Preparatore dei Portieri: Mario Giovanniello e Alfredo Parisio
Team Manager: Angelo Tecce
Match Analyst: Fiorentino Iannaccone
Staff Under 15
Allenatore: Angelo D’Angelo
All. in 2ª: Vincenzo Rispoli
Collaboratore Tecnico: Lorenzo Santoro
Preparatore dei Portieri: Alfredo Parisio e Alfredo Parisio
Team Manager: Angelo Tecce
Match Analyst: Fiorentino Iannaccone
Area medica Youth
Medico sociale: Luigi Napolitano
Fisioterapisti U19: Marco Criscitiello e Giuseppe Criscitiello
Fisioterapista U17: Raffaele Palermo
Fisioterapista u16-U15: Maria Pia Stanco
Tutor scolastico
Antonio Caradonna
Segreteria e Ufficio Stampa
Segretario: Alessandro Guarino
Ufficio Stampa: Michelangelo Freda