Avellino: domenica test con l'Heraclea, le ultime da Atripalda Preparazione biancoverde che prosegue al "Valleverde"

Risultato di 11-0 nell'allenamento congiunto con la formazione Primavera per l'Avellino. Rotazione completa della rosa a disposizione di Biancolino con la tripletta di Crespi, la doppietta di Sounas e le reti di Besaggio, Russo, Insigne, Lescano, Kumi e Manzi. Terapie e lavoro differenziato per Cagnano, Campanile, D’Andrea, Favilli, Palmiero, Patierno e Rigione. Domenica alle 17 sarà test con l'Heraclea con porte chiuse al "Valleverde" di Atripalda.

Il programma

Venerdì 15/8 (ore 10): seduta a porte chiuse

Sabato 16/8 (ore 10): seduta a porte chiuse

Domenica 17/10 (ore 17): allenamento congiunto con l'Heraclea a porte chiuse