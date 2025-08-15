Avellino: un difensore nel rush finale, l'evoluzione completa della rosa Domenica il test con l'Heraclea a porte chiuse al "Valleverde" di Atripalda

Con l'obiettivo di un difensore in entrata e con la necessità di sfoltire la rosa nel rush finale della sessione estiva di calciomercato: l'Avellino lavora a Ferragosto con il "Valleverde" di Atripalda a porte chiuse e con il test con l'Heraclea in programma domenica, a una settimana dall'esordio nel campionato di Serie B 2025/2026 allo "Stirpe" contro il Frosinone. L'opzione over dal nome Barba o dell'under e c'è il profilo di Coubis del Milan, ma non solo: nessuna fretta, ma all'Avellino manca una pedina difensiva di piede mancino per completare il reparto. In uscita dalla rosa che ha ottenuto la promozione ci sono Marson con la prospettiva Casertana, Frascatore e Rocca e i rientrati dai prestiti Cancellieri, Gori, D'Angelo, Redan e Toscano.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

* in evidenza i calciatori in uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), Palmiero (2028), Rocca (2026), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (in prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (in prestito con diritto di opzione al Catania)

Ceduti a titolo definitivo

Pezzella alla Casertana, Mulè al Guidonia Montecelio

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), D'Angelo (2026) dal Campobasso, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Toscano (2027) dal Trapani

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)