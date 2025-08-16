Avellino: una pedina in entrata e diverse uscite, lo scenario Domani il test con l'Heraclea a porte chiuse a una settimana dal via del campionato

Ultimo weekend di pre-season per l'Avellino. Domenica 24 (ore 21) i lupi saranno ospiti del Frosinone allo "Stirpe" per la prima giornata del campionato di Serie B e accelerano sul mercato per definire l'ultimo colpo in entrata e le diverse uscite dalla rosa. La dirigenza irpina è a caccia di un difensore di piede mancino per completare il pacchetto arretrato con l'over Barba e l'under Coubis nelle idee biancoverdi. Leonardo Marson ci sono il Cerignola e la Casertana. Rocca punta alle piste dei gironi A e B per la terza serie. In uscita ci sono anche Cancelieri, Gori, D'Angelo, Redan e Toscano. Domani (ore 17) l'Avellino affronterà l'Heraclea in un allenamento congiunto a porte chiuse al "Valleverde" di Atripalda. Nel test infrasettimanale con la Primavera erano assenti Cagnano, Campanile, D'Andrea, Favilli, Palmiero, Patierno e Rigione. Biancolino spera di recuperare alcune pedine verso il via del campionato.