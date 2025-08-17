L'Avellino su Fontanarosa: il difensore in campo con l'Inter U23 a Lumezzane Alle 17 test con l'Heraclea a porte chiuse: ultime prove verso il campionato

L'Avellino accelera per l'ultima pedina nel pacchetto arretrato. Nella ricerca di un difensore di piede mancino è spuntato con forza il nome dell'under Alessandro Fontanarosa. Il classe 2003, di proprietà dell'Inter con cui ha vinto un campionato e una Coppa Italia con la formazione Primavera, è reduce da due stagioni di Serie B, la prima con il Cosenza e la seconda divisa tra Reggiana e Carrarese. Rientrato per fine prestito nel club nerazzurro, ieri sera Fontanarosa è stato protagonista nel primo match storico dell'Inter Under 23, vincente con il risultato di 2-1 a Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Il difensore di San Gennaro Vesuviano ha superato le piste Barba (over) e Coubis (under) dei giorni scorsi per i lupi.

Test con l'Heraclea ad Atripalda

Alle 17 sarà allenamento congiunto con l'Heraclea al "Valleverde" di Atripalda e Biancolino spera di recuperare qualche pedina. Cagnano punta allo sprint verso l'esordio in campionato in compagnia di D'Andrea, a Roma Patierno lavora al ritorno definitivo in gruppo con un nuovo ciclo di terapie. Favilli e Palmiero salteranno sicuramente il match di Frosinone. Fronte mercato, all'ultimo ingresso in difesa con under, si lega il percorso in uscita di diverse pedine. Marson appare pronto alla nuova avventura in C: c'è la Casertana per l'estremo difensore ma anche per Toscano. Prospettiva Crotone per Frascatore. Idee dai gironi A e B per Rocca. In attesa anche Cancellieri, D'Angelo, Gori e Redan.