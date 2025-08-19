Avellino: ecco le modalità di ritiro di abbonamenti e tessere fedeltà Domenica il primo match di campionato allo "Stirpe" contro il Frosinone

L'Unione Sportiva Avellino ha reso noto le modalità di consegna delle tessere abbonamento e fedeltà. A partire dalle 15 sarà possibile ritirare in biglietteria gli abbonamenti e le "branco card" (queste ultime sottoscritte in bigliettieria oppure acquistate online indicando il ritiro presso lo stadio). Il botteghino, dal 19 al 31 agosto, osserverà i seguenti orari di apertura: martedì dalle 15 alle 19, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato e domenica la biglietteria resterà chiusa. Nelle prossime ore l'Avellino riprenderà la preparazione verso l'esordio in campionato, in programma domenica (ore 21) allo "Stirpe" contro il Frosinone.