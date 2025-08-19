Alessandro Fontanarosa all'Avellino: "Una nuova sfida" Il difensore ha salutato l'Inter con un post sui social

"Cinque anni di Inter non si possono spiegare semplicemente in due righe". Così Alessandro Fontanarosa ha salutato il club nerazzurro. Visite mediche per il difensore classe 2003, pronto alla nuova avventura in carriera con l'Avellino: operazione a titolo definitivo a zero con percentuale sulla futura rivendita per l'Inter. "Qui sono cresciuto come calciatore e come uomo quindi non mi resta che ringraziare tutti i compagni e tutte le persone che hanno fatto parte del mio percorso in questi anni. - ha sottolineato Fontanarosa che in nerazzurro ha vinto con la Primavera uno Scudetto e una Coppa Italia - L’Inter per me è stata casa, una seconda famiglia, porterò con me tutti gli insegnamenti ricevuti e tutte le emozioni vissute consapevole di aver dato tutto in ogni allenamento e in ogni partita. Inizia ora per me una nuova sfida, ciao Inter. Grazie di tutto". Fontanarosa è reduce dal biennio in B (la prima stagione con il Cosenza, la seconda vissuta con Reggiana e Carrarese).